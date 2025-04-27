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أشرف صبحي: مركز التنمية بشبرا الخيمة نجح في جذب الشباب والعائلات وحقق عوائد استثمارية (فيديو)

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة خلال زيارة مركز التنمية الشبابية، فيتو

قدمت فيتو في بث مباشر زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أمس؛ لافتتاح من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وتعزيز فرص الاستثمار الأمثل بها.

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افتتاح المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الافتتاح أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تقدم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وأوضح الوزير أن مركز التنمية بـشبرا الخيمة يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه مراكز الشباب الحديثة، بفضل ما حققه من جذب للشباب والعائلات وتحقيق عوائد استثمارية متميزة، مشيدًا بجهود القائمين على تطويره.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، إيمانًا بدورها المحوري في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

وتضمن برنامج الافتتاح تدشين مركز التخاطب لذوي الهمم، الذي يقدم خدماته بالمجان ومزود بأحدث الأجهزة والأخصائيين المتخصصين، بالإضافة إلى افتتاح قاعة مناسبات جديدة، ومنطقة ملاهي حديثة للأطفال، وتطوير شامل لحمامات السباحة، وصالات الألعاب والمنازلات، وصالة الاسكواش، والجيم.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد مشروع الطاقة الشمسية المقام أعلى المبنى الإداري بالمركز، وأعمال تطوير القاعة الكبرى، بالإضافة إلى المباني الخارجية، مشيدًا بتوظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ضمن منظومة التطوير بما يحقق كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف المستقبلية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي والمهندس أيمن عطية، على عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي تتضمن إقامة مركز طبي متكامل، وممشى ترفيهي للعائلات، فضلًا عن مشروعات تستهدف دعم الشباب وربات البيوت من خلال أنشطة تدريبية وخدمية متنوعة.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة

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