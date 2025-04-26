السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا

أشرف صبحي ومحافظ
أشرف صبحي ومحافظ القليوبية بمركز التنمية الشبابية بشبرا

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الافتتاح أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تقدم أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأوضح الوزير أن مركز التنمية بشبرا الخيمة يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه مراكز الشباب الحديثة، بفضل ما حققه من جذب للشباب والعائلات وتحقيق عوائد استثمارية متميزة، مشيدًا بجهود القائمين على تطويره.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، إيمانًا بدورها المحوري في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا
أشرف صبحي ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير بمركز التنمية الشبابية بشبرا

وتضمن برنامج الافتتاح تدشين مركز التخاطب لذوي الهمم، الذي يقدم خدماته بالمجان ومزود بأحدث الأجهزة والأخصائيين المتخصصين، بالإضافة إلى افتتاح قاعة مناسبات جديدة، ومنطقة ملاهي حديثة للأطفال، وتطوير شامل لحمامات السباحة، وصالات الألعاب والمنازلات، وصالة الاسكواش، والجيم.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد مشروع الطاقة الشمسية المقام أعلى المبنى الإداري بالمركز، وأعمال تطوير القاعة الكبرى، بالإضافة إلى المباني الخارجية، مشيدًا بتوظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ضمن منظومة التطوير بما يحقق كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف المستقبلية.

واطلع الدكتور أشرف صبحي والمهندس أيمن عطية، على عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي تتضمن إقامة مركز طبي متكامل، وممشى ترفيهي للعائلات، فضلًا عن مشروعات تستهدف دعم الشباب وربات البيوت من خلال أنشطة تدريبية وخدمية متنوعة.
 

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ملاعب نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية، بحضور الإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستُهِل الافتتاح بمباراة ودية لرياضة البادل تنس، شارك فيها الدكتور أشرف صبحي والمهندس عادل النجار والإعلامي محمد شبانة، في أجواء احتفالية بمناسبة إعادة إنشاء ملاعب النادي وفق أحدث التصميمات العصرية.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته، أن تطوير نادي الصحفيين النهري يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم وتحديث المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأشاد الوزير بجهود مجلس إدارة النادي وحرصه على تنفيذ مشروع التطوير وفق أعلى المعايير الهندسية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعادته بمستوى التطوير الذي شهده نادي الصحفيين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الرياضية والترفيهية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أشرف صبحي، والمهندس عادل النجار، والإعلامي محمد شبانة، بجولة تفقدية داخل النادي شملت ملعب كرة القدم الجديد، والقاعة الشتوية، وغرفة الاجتماعات، والمنطقة الزجاجية التي تضم أنشطة متنوعة تشمل البلياردو وتنس الطاولة والجيمانيزيوم والبلاي ستيشن، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية.

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وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام
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