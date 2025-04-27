شاهد، الاحتفالات تملأ شوارع ليفربول قبل مباراة التتويج أمام توتنهام

شهدت شوارع مدينة ليفربول، احتفالات صاخبة للجماهير مع اقتراب حسم الريدز لبطولة الدوري، اليوم الأحد، أمام توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول احتفالات جماهير الفريق بالالعاب النارية والهتاف في شوارع ليفربول.

“Arne Slot! La La La La La!” 🎶 pic.twitter.com/Q4OJybUgzg — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

منافسات الجولة 34

وعلى صعيد آخر اكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدين في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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