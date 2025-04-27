الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، الاحتفالات تملأ شوارع ليفربول قبل مباراة التتويج أمام توتنهام

جماهير ليفربول، فيتو
جماهير ليفربول، فيتو

شهدت شوارع مدينة  ليفربول، احتفالات صاخبة للجماهير مع اقتراب حسم الريدز لبطولة الدوري، اليوم الأحد، أمام  توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول احتفالات جماهير الفريق بالالعاب النارية والهتاف في شوارع ليفربول.

 

حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

منافسات الجولة 34

وعلى صعيد آخر اكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدين في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الانجليزي ليفربول ضد توتنهام لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول ضد توتنهام مباراة ليفربول موعد مباراة ليفربول

مواد متعلقة

بث مباشر، مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

39 حكمًا ببطولة كأس أفريقيا بينهم عنصر نسائي مصري

أبرز لاعبي منتخب جنوب أفريقيا قبل مباراة الافتتاح أمام مصر

حصد العلامة الكاملة، أرقام مذهلة لمنتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في افتتاح أمم أفريقيا

قبل مباراة الافتتاح بكأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

عصام الحضري: مبادئ الأهلي تمنعه من التعاقد مع جوميز

أبرزها مانشستر سيتي ضد نوتينجهام وليفربول أمام توتنهام، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

شوقي غريب: أتوجه بالشكر لإدارة المريخ السوداني وأشعر أنني بين إخوتي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

معندناش حاجة بـ «بلاش»، التاريخ يكشف أكاذيب ترامب عن قناة السويس

خدمات

المزيد

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

المزيد
الجريدة الرسمية