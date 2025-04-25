الأحد السعيد في الأنفيلد.. ليفربول على موعد مع التتويج بلقب البريميرليج.. محمد صلاح يستعد لمعادلة إنجاز تيري هنري.. وسلوت يدخل قائمة العظماء

يستعد ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي فريق توتنهام على ملعب أنفيلد، الأحد المقبل، في الجولة 34 من المسابقة.

أرقام مميزة لليفربول في موسم استثنائي

يحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة من أجل التتويج بلقبه الـ 20 من المسابقة، والثاني في عصر "البريمير ليج"، ليكسر الرقم الذي احتكره مانشستر يونايتد طوال 12 عامًا بانفراده بأكثر الأندية الإنجليزية تتويجا باللقب 20 مرة.

ويملك ليفربول 79 نقطة وضعته في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال أقرب ملاحقيه والذي أهدى ليفربول فرصه ثمينة لحسم اللقب قبل الختام بـ 4 جولات بعد تعادله 2-2 في هذه الجولة أمام كريستال بالاس الأربعاء الماضي.

وفي حال حسم ليفربول اللقب الأحد المقبل على ملعبه، فسيكون ذلك أول تتويج رسمي له في أنفيلد منذ 35 عامًا، إذ كان آخر تتويج له على أرضه في عام 1990.

وعلى مدار الموسم الجاري، وحتى الجولة الماضية من المسابقة، لعب ليفربول 33 مباراة فاز في 24 منها، وتعادل في 7، وخسر في 2، وسجل 75 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا.

ويعد ليفربول أفضل من سجل على ملعبه حتى الآن خلال الموسم الجاري، إذ حقق 13 انتصارًا وتعادلين، وخسارة واحدة وذلك في 16 مباراة بملعب أنفيلد.

وخلال الموسم الجاري استطاع ليفربول أن يحقق 5 انتصارات، ويتعادل في مباراتين من أصل 7 مواجهات مع منافسيه المباشرين على اللقب، إذ فاز على مانشستر يونايتد في ملعب جوديسون بارك 3-0، وفاز على تشيلسي 2-1 في انفيلد، وتعادل مع أرسنال 2-2 في ملعب الإمارات، وفاز على مانشستر سيتي 2-0 في ملعب الاتحاد، وفاز على توتنهام 6-3 في انفيلد، وفاز على مانشستر يونايتد في انفيلد 2-1.

كما من المقرر أن يلتقي ليفربول فريق تشيلسي 4 مايو القادم في ستامفورد بريدج، ويلتقي آرسنال يوم 11 من الشهر نفسه في أنفيلد، ويحتاج ليفربول للفوز بالمباراتين من أجل إنهاء الموسم خاليًا من أي خسارة أمام منافسيه المباشرين.

سلوت على موعد مع التاريخ

ومن المنتظر أيضًا أن يحقق الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول إنجازًا تاريخيًا في مسيرته بتتويج فريقه باللقب في الموسم الأول له معه، إذ سيصبح أول مدرب هولندي يتوج باللقب، وسينضم إلى قائمة المدربين الذين حققوا لقب الدوري الإنجليزي مع فرقهم خلال الموسم الأول، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي في موسم 2004-2005، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مع تشيلسي أيضًا في موسم 2009-2010، ومانويل بيليجريني مع مانشستر سيتي في موسم 2013-2014، وانطونيو كونتي مع تشيلسي في موسم 2017- 2016.

أرقام تاريخية للملك المصري

وبالنسبة لهداف الفريق والمسابقة حتى الآن النجم المصري محمد صلاح، ففي حال تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه، سيعادل الرقم الذي حققه تييري هنري لاعب أرسنال السابق الذي فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات من قبل، كان آخرها في موسم 2005-2006.

ويملك محمد صلاح حاليًا 27 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن كل من هالاند لاعب مانشستر سيتي، وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد ولدى كل منها 21 هدفًا.

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