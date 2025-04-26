السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

اشتعال أسعار تذاكر مباراة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 يخوض ليفربول واحدة من أهم مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي توتنهام هوتسبير غدًا الأحد، في ستاد آنفيلد.

من المنتظر أن يُتوّج ليفربول بطلًا لدوري "البريمير ليج" ضد توتنهام، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

 

ارتفاع أسعار تذاكر مباراة التتويج لليفربول 

 وقالت صحيفة ميرور: "يواجه مشجعو الريدز الذين لا يملكون تذاكر احتمال دفع أكثر من 500 جنيه إسترليني لحضور المباراة".

وتابعت أن سعر حضور مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير قد بلغت 675 جنيهًا إسترلينيًا مقابل حفل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المُحتمل غدا الأحد  في أنفيلد.

ويحتاج "الليفر" فقط إلى تجنب الهزيمة أمام توتنهام للتتويج باللقب.

وقالت ميرور: "كان مدرج "كوب" خاليًا عندما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لمرة وحيدة بسبب قيود كوفيد. هذا يعني أن نجاحهم هذا الموسم سيكون المرة الأولى التي يتمكن فيها اللاعبون من الاحتفال مع جماهيرهم".

وواصلت أن ثمن التذكرة في السوق السوداء قد تصل إلى 700 جنيه إسترليني.

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