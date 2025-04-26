اشتعال أسعار تذاكر مباراة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

يخوض ليفربول واحدة من أهم مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي توتنهام هوتسبير غدًا الأحد، في ستاد آنفيلد.

من المنتظر أن يُتوّج ليفربول بطلًا لدوري "البريمير ليج" ضد توتنهام، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

ارتفاع أسعار تذاكر مباراة التتويج لليفربول

وقالت صحيفة ميرور: "يواجه مشجعو الريدز الذين لا يملكون تذاكر احتمال دفع أكثر من 500 جنيه إسترليني لحضور المباراة".

وتابعت أن سعر حضور مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير قد بلغت 675 جنيهًا إسترلينيًا مقابل حفل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المُحتمل غدا الأحد في أنفيلد.

ويحتاج "الليفر" فقط إلى تجنب الهزيمة أمام توتنهام للتتويج باللقب.

وقالت ميرور: "كان مدرج "كوب" خاليًا عندما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لمرة وحيدة بسبب قيود كوفيد. هذا يعني أن نجاحهم هذا الموسم سيكون المرة الأولى التي يتمكن فيها اللاعبون من الاحتفال مع جماهيرهم".

وواصلت أن ثمن التذكرة في السوق السوداء قد تصل إلى 700 جنيه إسترليني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.