مدرب ليفربول قبل مواجهة توتنهام: ما زلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن صعوبة مواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام: "لا يزال أمامنا مهمة صعبة، وهي الحصول على نقطة واحدة، وهذا ما نعرفه ونأمل أن يعرفه جمهورنا أيضًا. إنهم يدعموننا بأفضل شكل ممكن، كما فعلوا طوال الموسم، ويدركون أننا ما زلنا بحاجة لنقطة".

وعن احتمالية التتويج، رد سلوت: "قد أتأخر عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة إذا حسمنا اللقب، إنها مسؤولية كبيرة لأننا ندرك أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في زمن كورونا".

وأكمل "الأمر الوحيد هو أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، رأيت الأسبوع الماضي مدى صعوبة الفوز في مباراة ضد فريق كان على وشك الهبوط. أنا أيضًا لا أبالغ في حماسي، لقد واجهنا توتنهام ثلاث مرات هذا الموسم، لذا ندرك مدى صعوبة الفوز عليهم".

وبسؤاله في المؤتمر الصحفي عن أن مشاركة داروين نونيز في مباراته رقم 50 بقميص ليفربول ستجبر الريدز على دفع 5 ملايين يورو لبنفيكا البرتغالي، رد سلوت معلقا: "بالنسبة لي من المهم العمل في بيئة رائعة وهذا ما أتمتع به مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي، وآخر ما أتوقع أن يفعله أن يقول لي إذا أشركت هذا اللاعب فسيكلفنا هذه التكلفة".

ويستضيف ليفربول على ملعبه منافسه توتنهام في تمام السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.

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