الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع الخامس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته إلى جلسات الأسبوع الرابع من شهر مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.

محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته

وكانت النيابة العامة  أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق، مما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها، وذلك عقب نشوب خلافات حادة بينهما.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس إشارة من أحد المستشفيات، تفيد بوصول سيدة تُدعى "م. أ"، مصابة بكدمات وآثار خنق، وخضعت لعدة عمليات جراحية لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وسط وجود شبهة جنائية بالوفاة.

انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم هو زوج المجني عليها، رجل أعمال معروف، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالاعتداء عليها بدنيًا، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا.

و تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قتل زوجته مديرية أمن القاهرة

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