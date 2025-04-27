الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

نائب رئيس مدينة السنطة
نائب رئيس مدينة السنطة يتعرض للطعن على يد مختلة عقليًا

تعرض عماد شعراوي، نائب رئيس مجلس مدينة السنطة في محافظة الغربية اليوم، لواقعة اعتداء مؤسفة بعدما أقدمت سيدة مختلة عقليًا على طعنه باستخدام آلة حادة، وذلك أثناء مروره بجوار السكة الحديد بمدينة السنطة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة السنطة إلى موقع الواقعة، حيث تم السيطرة على الموقف وضبط السيدة المعتدية. 

وتم نقل عماد شعراوي إلى مستشفى السنطة العام لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع حاليًا للفحوصات الطبية، مع استقرار حالته الصحية.

وأفادت مصادر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار متابعة الحالة الصحية لنائب رئيس المدينة.

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