محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس الإدارة المركزية لـ التأمينات الاجتماعية سبل التنسيق المشترك

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيد سليمان، رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية ومكاتبها بالدقهلية.

محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالدقهلية

وذلك في أول زيارة رسمية له عقب توليه مهام منصبه الجديد، بحضور أحمد الاتربي مدير التأمينات الإجتماعية بالدقهلية، خلفًا لـ السعيد عبد الحليم الذي انتقل للعمل بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب “مرزوق” عن تقديره لما قدمه رئيس الإدارة المركزية السابق من جهود صادقة خلال فترة عمله بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين المحافظة والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز والقرى.

رئيس الإدارة المركزية الجديد للتأمينات الاجتماعية

وهنأ محافظ الدقهلية رئيس الإدارة المركزية الجديد للتأمينات الاجتماعية بتوليه مهام عمله، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، بما يدعم خطط المحافظة للارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتوفير خدمات متميزة تواكب جهود التنمية والبناء التي تشهدها الدقهلية على كافة الأصعدة.

محافظة الدقهلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للتأمينات الاجتماعية

وأكد اللواء “مرزوق” خلال اللقاء أن محافظة الدقهلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للتأمينات الاجتماعية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين وتحقيق خطط التطوير المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة، وتوفير بنية أساسية حضارية تليق بأبناء محافظة الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.