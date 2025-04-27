الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

مصدر أمني يوضح حقيقة احتجاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول زعم احتجاج نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب سوء معاملة أهليتهم أثناء الزيارات.

 

 حقيقة  احتجاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 

 

وأكد المصدر الأمني أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل توفر الرعاية الكاملة للنزلاء، بما في ذلك أماكن الزيارة، وذلك وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وهي معايير لاقت استحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

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وأشار المصدر إلى أن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف إثارة انطباعات خاطئة عن السياسة العقابية الحديثة، في محاولة للحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانوني

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