جودي عبد الله تحصد برونزية كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

الجمباز، حصدت جودي عبد الله لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وفازت جودي عبد الله بالميدالية البرونزية خلال مشاركتها في نهائيات جهاز حصان القفز ببطولة كأس العالم للجمباز الفني.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز: إن ميدالية جودي عبد الله هي تكليل لمجهودات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وبداية لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي سيحققها الجمباز المصري خلال الفترة المقبلة.

تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم

وتأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني (القاهرة 2025)، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري، بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين كالتالي:

جنى هاني حققت المركز الأول في التصفيات وتأهلت لنهائيات جهاز الحركات الأرضية.

محمد منتصر حقق المركز الثالث في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي.

أحمد المراغي حقق المركز الرابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز العقلة.

عمر العربي حقق المركز السابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

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