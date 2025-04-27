الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء الضأن بالعظام، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض  سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.4 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393.5 جنيه، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 490 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 408.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض 37 جنيها عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 380 جنيهًا، بانخفاض 43 جنيهًا في سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

 

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 347.6 جنيه، بانخفاض 32 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 377.6 جنيه في الأسواق، بارتفاع 23 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

 

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 393.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

مواد متعلقة

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار البيض اليوم الأحد 27 أبريل 2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025 (آخر تحديث)

شعبة المواد الغذائية: أسعار البيض تواصل الانخفاض لهذه الأسباب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

الموز المستورد يصل لـ70 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، زيادة جديدة في سعر الطماطم بسوق العبور
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

معندناش حاجة بـ «بلاش»، التاريخ يكشف أكاذيب ترامب عن قناة السويس

خدمات

المزيد

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

المزيد
الجريدة الرسمية