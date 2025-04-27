شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدرب أجنبي جديد وأسماء الجهاز الفني للنادي

كشف حارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، عن أسماء الجهاز الفني والإداري المؤقت لنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن القائمة ستضم محمد يوسف مديرًا رياضيًا وعماد النحاس مدربًا، ويعاونه محمد شوقي، ومدرب قطاع الناشئين.

مفاوضات مكثفة للأهلي مع المدرب الأجنبي الجديد



وأكد أحمد شوبير أن هناك مفاوضات مكثفة لسرعة التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد للأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري يؤكد استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، واستمرار يوسف مديرا رياضيًا استمرار عماد النحاس وشوقي مع المدرب الأجنبي.

عماد النحاس مدرب مؤقت للأهلي، فيتو



وقال أحمد شوبير عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي: "الأهلي يعلن بعد قليل الجهاز الفني والادارى المؤقت غالبا سيكون كالتالي محمد يوسف مديرا رياضيا عماد النحاس مدربا ويعاونه محمد شوقي ومدرب من قطاع الناشئين".

وأضاف أحمد شوبير "واستمرار ميشيل يانكون مدربا للحراس على أن يستمر يوسف مديرا رياضيا الموسم القادم وغالبا استمرار النحاس وشوقي مع المدرب الاجنبي وهناك مفاوضات مكثفه لسرعة التعاقد مع المدرب الأجنبي".

كولر يجمع متعلقاته من النادي الأهلي



الجدير بالذكر أن قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على تنصيب عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق خلفا لمارسيل كولر، على أن يتواجد محمد يوسف في منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان.

ويذكر أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، داخل مقر النادي بالقلعة الحمراء من أجل جمع متعلقاته والرحيل بعد إعلان توجيه الشكر له.

مارسيل كولر يودع النادي الأهلي، فيتو



وجاء قرار رحيل مارسيل كولر وابتعاده عن تدريب الهلي بعد أن ودع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي علي يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

وفشل مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في فك عقدة صن داونز، حيث واصل الفريق الجنوب أفريقي تفوقه على السويسري.



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