شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

علق أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر علي الأحداث الأخيرة داخل القلعة الحمراء بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا علي يد صن داونز الجنوب إفريقي عقب التعادل 1-1 في مباراة اياب نصف النهائي الذي أُقيمت أمس الجمعة بالقاهرة.

وكتب شوبير عبر موقع أكس: “كلمتين بهدوء في وسط العاصفة، الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية في الدوري العام، أولا للمنافسة على الدوري العام أول على الأقل لضمان مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، عشان كدة لازم التفكير بهدوء ودون أي انفعال عند اتخاذ قرارات مهمة”.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق اليوم، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق اليوم.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر اليوم قبل قرار الإلغاء.

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