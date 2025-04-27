الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يستعد لإعلان عماد النحاس مديرا فنيا

عماد النحاس
عماد النحاس

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقر على تنصيب عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق خلفا لمارسيل كولر، على أن يتواجد محمد يوسف في منصب المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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