الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

كولر يجمع متعلقاته من الأهلي

كولر
كولر

تواجد منذ قليل السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي داخل مقر النادي بالقلعة الحمراء من أجل جمع متعلقاته والرحيل بعد إعلان توجيه الشكر له. 

ودع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي علي يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا. 

وفشل مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في فك عقدة صن داونز، حيث واصل الفريق الجنوب أفريقي تفوقه على السويسري. 

كولر واجه صن داونز في 6 مواجهات سابقة، فشل خلالها في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر في 2. 

كما كانت أكبر هزيمة للمدرب كولر مع الأهلي علي يد صن داونز، وذلك حينما فاز الفريق الجنوب أفريقي على المارد الأحمر بخمسة أهداف لهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

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