كولر يجمع متعلقاته من الأهلي

تواجد منذ قليل السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي داخل مقر النادي بالقلعة الحمراء من أجل جمع متعلقاته والرحيل بعد إعلان توجيه الشكر له.

ودع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي علي يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

وفشل مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في فك عقدة صن داونز، حيث واصل الفريق الجنوب أفريقي تفوقه على السويسري.

كولر واجه صن داونز في 6 مواجهات سابقة، فشل خلالها في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر في 2.

كما كانت أكبر هزيمة للمدرب كولر مع الأهلي علي يد صن داونز، وذلك حينما فاز الفريق الجنوب أفريقي على المارد الأحمر بخمسة أهداف لهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.