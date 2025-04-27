جامعة الإسكندرية تناقش مقترحات التطوير للمشاركة الفعالة في جائزة مصر للتميز الحكومي

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استعدادت الجامعة والخطوات التنفيذية والإجراءات المنهجية للمشاركة الفعالة في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025، وفقا لمحاور التميز ومعايير الأداء المؤسسي والإداري.

حيث أكد الدكتور سعيد علام على ضرورة تبنى مجموعة من المقترحات التطويرية لتعزيز مشاركة جامعة الإسكندرية في جائزة مصر للتميز الحكومي تتضمن الإشراف والتنسيق العام للجائزة، وتقديم الدعم الفني للكليات لتعزيز قدراتهم في إعداد ملفات الترشح، وتنفيذ مراجعات تقييم داخلي دورية تحاكي ألية التقييم الرسمية، وتحسين آليات التوثيق المؤسسي، وتصميم خطة زمنية سنوية واضحة للمشاركة في الجائزة تشمل جميع مراحل الإعداد والتقديم، ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي بصفة دورية وربط نتائجها بمستوى جاهزية الكليات.

كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

حيث أكد الدكتور سعيد علام علي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتى تتضمن مراجعة كافة الأحمال وتأمين الوصلات الكهربائية تأمينا فنيًا سليما، ومراجعة أجهزة وأدوات إطفاء الحرائق، وتوافرها في الأماكن المخصصة لها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وعمل دوريات من أفراد السلامة والفنيين الكهربائيين علي مدار اليوم بجميع منشآت الجامعة للمتابعة والتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتأكيد على غلق كافة مصادر الكهرباء بعد انتهاء العمل.

وأحيط المجلس علما التقارير المقدمة من كليات الحقوق والطب والعلوم والزراعة والتربية والتربية الرياضية للبنين ومعهد الدراسات العليا والبحوث وكلية الزراعة بسابا باشا والتربية الطفولة المبكرة بشأن الأنشطة المجتمعية التي تمت بتلك الكليات والمتعلقة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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