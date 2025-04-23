الأربعاء 23 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ دمياط تترأس اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لمهرجان دمياط 2025

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثانية من مهرجان دمياط 2025، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، 

ضم الاجتماع عددًا من القيادات التنفيذية، من بينهم الأستاذة رحاب موافي مدير عام إدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار، الأستاذة رنا سرحان مدير كوبري دمياط الحضاري، والأستاذة شيرين عكاشة مدير وحدة السكان، حيث تناول اللقاء محاور متعددة لتطوير فعاليات المهرجان بما يعكس الهوية الثقافية والتراثية لدمياط.

مشروعات واعدة: من "حديقة الخالدين" إلى "كوبري دمياط الحضاري"

 

ناقش الحضور الطلبات الاستثمارية المقدمة لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى بالمحافظة، في مقدمتها مشروع حديقة الخالدين برأس البر، وتطوير كوبري دمياط الحضاري ليكون وجهة ترفيهية وثقافية متكاملة، فضلًا عن إقامة منتجعات سياحية جديدة.

كما استعرض الاجتماع خطة تفعيل الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي.

نائب محافظ دمياط تناقش أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة
نائب محافظ دمياط تناقش أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

 

 

"مهرجان دمياط".. منصة جذب سياحي واستثماري

 

أكدت نائب المحافظ على أهمية المهرجان كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية، مشددة على دمج الرؤى الإبداعية والخطط الاستثمارية لضمان أقصى استفادة لأبناء المحافظة.

كما شددت على أهمية تسريع الإجراءات الاستثمارية مع الالتزام بالمعايير البيئية والتنموية، لضمان استدامة المشاريع وجودتها.

تكريم جهود متميزة في إنجاح النسخة الأولى

 

وفي ختام الاجتماع، قامت المهندسة شيماء الصديق بتكريم كل من الأستاذة رحاب موافي والأستاذة رنا سرحان، تقديرًا لجهودهما في إنجاح النسخة الأولى من مهرجان دمياط، مؤكدة أن النجاحات السابقة هي دافع قوي نحو تقديم نسخة متميزة في 2025.
 

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