النواب يوافق على منحة كورية بـ8 ملايين دولار لجامعة بني سويف التكنولوجية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بين مصر وكوريا

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرار عبارة عن منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا.

تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة

وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية، واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.

إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس

وأوضح رئيس لجنة التعليم، أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثًا، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.

تقديم الحكومة الكورية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي

وأكد أن الاتفاقية تتضمن تقديم الحكومة الكورية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية، لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فيها مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقًا لمحضر المناقشات، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 سبتمبر 2023 بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحكومة الكورية تساعد مصر في تنفيذ المشروع

وأوضح رئيس لجنة التعليم، أن الحكومة الكورية، تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: تشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، وإنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة، وتنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.