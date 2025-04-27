الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الاسكندريه
الاسكندريه

 تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد طه، أعمال الامتحانات بمعاهد برج العرب العادي والنموذجي (بنين وفتيات)، ومعاهد الشعراوي العادي والنموذجي (فتيات).

الأهلي يستعد لإعلان عماد النحاس مديرا فنيا

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الرقم القومى للعقارات فى مجموعه

وقد أكد  على انتظام سير اللجان وانضباط الطلاب والطالبات، كما نبه على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب، اختباراتهم بسهولة ويسر.

وقد تابعت غرفة العمليات أعمال اليوم الثاني دون رصد أية معوقات أو مخالفات تُذكر.

تأتي هذه المتابعة في إطار جهود المنطقة لمتابعة كل معاهد المرحلة الثانوية، كما وجه " أبو خزيمة " باستمرار  المتابعة للموجهين والمتابعين وموجهي العموم بكل لجان المعاهد الثانوية  لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكندرية الأزهرية المرحلة الثانوية أحمد طه الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة

مواد متعلقة

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه إلى المفتي

نائب رافضا قانون الرقم القومي للعقارات: يافطة جواها لا شيء
ads

الأكثر قراءة

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

باحث يكشف سر حديث ترامب بشأن قناة السويس بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا

الأهلي يستعد لإعلان عماد النحاس مديرا فنيا

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

الأهلي يعلن قبول اعتذار محمد رمضان

شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدرب أجنبي جديد وأسماء الجهاز الفني للنادي

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار البيض اليوم الأحد 27 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالثروة والاستقرار المالي

معنى اسم إبراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته.. اعرفها

المزيد
الجريدة الرسمية