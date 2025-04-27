رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد طه، أعمال الامتحانات بمعاهد برج العرب العادي والنموذجي (بنين وفتيات)، ومعاهد الشعراوي العادي والنموذجي (فتيات).

وقد أكد على انتظام سير اللجان وانضباط الطلاب والطالبات، كما نبه على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب، اختباراتهم بسهولة ويسر.

وقد تابعت غرفة العمليات أعمال اليوم الثاني دون رصد أية معوقات أو مخالفات تُذكر.

تأتي هذه المتابعة في إطار جهود المنطقة لمتابعة كل معاهد المرحلة الثانوية، كما وجه " أبو خزيمة " باستمرار المتابعة للموجهين والمتابعين وموجهي العموم بكل لجان المعاهد الثانوية لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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