الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

محافظ أسوان يصدر قرارًا بحركة تنقلات لـ10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة أسوان

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قرارًا بإجراء حركة تنقلات لـ 10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم بين الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

سرعة أداء الخدمات الجماهيرية 

أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الهدف من إجراء هذه الحركة هو سرعة أداء الخدمات الجماهيرية بكل أمانة ونزاهة وكفاءة، مع حسن معاملة المواطنين من خلال تنفيذ النهج الجديد للمحافظة بإستخدام الوسائل والأدوات العصرية الحديثة، والتكنولوجية لتحقيق الدقة والشفافية والعدالة فى الخدمة المقدمة للمواطن البسيط.

أشار إلى أنهم يعملوا جاهدين كجهاز تنفيذى لتطوير الأداء والتحديث المستمر لأساليب وطرق التيسير والتسهيل لتلقى الخدمة في أسرع وقت ضمن الجهود الهادفة للفصل بين متلقى ومقدم الخدمة حيث يتحقق ذلك من خلال ضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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