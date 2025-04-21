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محافظات

محافظ أسوان يقدم تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان لمطران إيبارشية طيبة (صور)

محافظ أسوان يقدم
محافظ أسوان يقدم تعازيه لمطران إيبارشية طيبة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خالص تعازيه فى وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذي كان رمزًا للسلام والمحبة، وصوتًا للتسامح والتفاهم بين الأديان.

اتصال تليفوني 

 جاء ذلك في اتصال تليفونى من محافظ أسوان لنيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وأيضًا للقمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، بالإضافة إلى شعب الكنيسة.

 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على قيمة وقامة البابا فرنسيس على مستوى العالم أجمع، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط، لما جسده من مواقف هادفة وبناءة لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وسيذكره التاريخ بمواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخي والمحبة.

أشار إلى أن بابا الفاتيكان ترك إرثًا إنسانيًا عظيما سيظل محفورًا فى وجدان الإنسانية حيث كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل لبناء جسور الحوار بين الشعوب بما جعله مثالًا يحتذى به فى الإخلاص للقيم النبيلة.

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