محافظ أسوان يطمئن على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية بعد تعرضهم لحادث مرورى

أطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية الإعدادية القديمة التابعة لإدارة إدفو التعليمية بعد تعرض الميكروباص الخاص برحلة المدرسة لحادث مرورى نتيجة إرتطامه بأحد الأرصفة بطريق كوبرى خزان أسوان البديل أثناء توجه الطلاب لزيارة المعالم السياحية بإجمالى 12 طالب وطالبة.

الحالة الصحية للطلاب

حيث تابع المحافظ حالة الطلاب مع الدكتور محمد شتات مدير عام مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، وأيضًا وكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى، والذى أكد على خروج جميع الطلاب بعد تلقى الإسعافات الأولية نظرًا لإصابتهم الخفيفة بجروح وكدمات سطحية متفرقة، ولم يتبقى سوى الطالبة رضوى ياسر البدرى 13 سنة، والمصابة بإشتباه كسر بالفخذ والزراع الأيسر، والمعلمة شهدان عاطف عادل 44 سنة، والمصابة بجرح قطعى بالجبهة، وجرح بفروة الرأس حيث جارى التدخل العلاجى لهما، وحجزهما لحين تماثلهم للشفاء العاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.