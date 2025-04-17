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محافظات

محافظ أسوان يطمئن على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية بعد تعرضهم لحادث مرورى

مستشفى أسوان التخصصى
مستشفى أسوان التخصصى

أطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية الإعدادية القديمة التابعة لإدارة إدفو التعليمية بعد تعرض الميكروباص الخاص برحلة المدرسة لحادث مرورى نتيجة إرتطامه بأحد الأرصفة بطريق كوبرى خزان أسوان البديل أثناء توجه الطلاب لزيارة المعالم السياحية بإجمالى 12 طالب وطالبة.

الحالة الصحية للطلاب 

 حيث تابع المحافظ حالة الطلاب مع الدكتور محمد شتات مدير عام مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، وأيضًا وكيل وزارة التربية والتعليم محمود بدوى، والذى أكد على خروج جميع الطلاب بعد تلقى الإسعافات الأولية نظرًا لإصابتهم الخفيفة بجروح وكدمات سطحية متفرقة، ولم يتبقى سوى الطالبة رضوى ياسر البدرى 13 سنة، والمصابة بإشتباه كسر بالفخذ والزراع الأيسر، والمعلمة شهدان عاطف عادل 44 سنة، والمصابة بجرح قطعى بالجبهة، وجرح بفروة الرأس حيث جارى التدخل العلاجى لهما، وحجزهما لحين تماثلهم للشفاء العاجل.

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​ أسوان التعليم إدفو مستشفي آثار حادث

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