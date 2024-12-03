الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا أسفر عن مصرع 4 اشخاص بينهم 3 سيدات جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطريق "سعود- عليوة" بدائرة  مركز شرطة الحسينية وجرى نقل الجثامين والمصابين جميعا إلى مستشفى الحسينية المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في الشرقية

حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم سير مروع بطريق"سعود- عليوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية ووفاة 4 اشخاص بينهم 3 سيدات.

وبانتقال قوة امنية الى موقع الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين بين سيارة نقل مع تروسيكل ونتج عن الحادثمصرع قائد التروسيكل “ ويدعى رضا حجازى 43 عاما و3 من عاملات اليومية هن كل من:-"هناء علي الشتري"و" مها جوده المسعودي"و"ليلي.علي.م" 45 عاما جميهم مقيمون قرية سعود مركز الحسينية.

 

حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية،فيتو
حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية،فيتو


مرفق الاسعاف يدفع بسيارات اسعاف لموقع الحادث

جري الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم التحفظ على  جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى الحسينية المركزى  وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة النقل والحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته  للنيابة العامة  لمباشرة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأسباب وقوع الحادث والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية..

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية،فيتو1
حادث سير مروع ووفاة 3 سيدات ورجل بالحسينية،فيتو1

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

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