رئيس الأولمبية: نتابع باستمرار أزمات اللاعبين ونسعى لحلها

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر كافة المشاكل والأزمات التي تواجه اللاعبين في جميع الاتحادات، وتعمل على إيجاد حلول لها من أجل تمهيد الطريق نحو تحقيق إنجازات ونجاحات تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

وقال "إدريس"، إنه من ضمن اختصاصات لجنة اللاعبين التي تم انتخابها مؤخرا، مناقشة أزمات اللاعبين والعمل على وضع حلول ومقترحات وعرضها على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

اللجنة الأولمبية داعم رئيسي للاعبين والاتحادات

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية أن العلاقة بين الاتحادات واللاعبين تؤثر بشكل كبير على مسيرة الرياضة المصرية، وأن اللجنة الأولمبية ستظل داعما رئيسيا للاعبين والاتحادات، وستتدخل حال تطلب الأمر تدخلها.

وأكمل رئيس “الأولمبية”: “لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تجاوز كافة التحديات، وأن الأمل دائما حاضر في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات”.

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