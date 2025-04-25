الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

خالد فتحي رئيسا للجنة التخطيط في الأولمبية المصرية

خالد فتحي
خالد فتحي

قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع  اعتماد خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسًا للجنة التخطيط باللجنة الاولمبية المصرية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

يأتي هذا فى إطار جهود اللجنة لوضع خطط استراتيجية فنية للفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في البطولات والدورات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وتهدف اللجنة من خلال هذه الخطوة لتحقيق إنجازات رياضية وميداليات تليق بمكانة مصر على الساحة الأولمبية، وتعزيز فرص الرياضيين المصريين فى المنافسات الدولية.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025  - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز الأستاذ محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي بالإضافة إلى آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية وأحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضو بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية

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الأولمبية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ياسر إدريس اللجنة الأولمبية محمد مصطفى

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