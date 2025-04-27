ضبط عنصرين إجراميين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، لقيامهما بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

ورشة تصنيع أسلحة نارية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من رجال الشرطة من ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 12 فردًا محلي الصنع – 2 خزينة – مجموعة من أجزاء الأسلحة والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة غير المرخصة والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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