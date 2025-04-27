الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

بتعاملات 5 ملايين جنيه، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الاتجار بالنقد الأجنبي،
الاتجار بالنقد الأجنبي، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

جهود ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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شملت الحملات ضبط متهمين بحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، كانوا يقومون بتبديلها خارج القنوات الشرعية لتحقيق أرباح غير قانونية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها بكل حسم لمكافحة الجرائم المالية بكافة صورها حماية للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق.

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