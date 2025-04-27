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رياضة

محمد إيهاب يهاجم الاتحاد: 3 سنوات قضت على مستقبل الأثقال في مصر

محمد عبد المقصود،
محمد عبد المقصود، فيتو

رفع الأثقال، كشف محمد إيهاب بطل رفع الأثقال السابق، عن أزمة كبيرة تشهدها رياضة رفع الأثقال تتعلق بهروب اللاعبين وابتعادهم عن ممارسة اللعبة بسبب سياسة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد عبد المقصود.

وتحدث “إيهاب” من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مشاركة منتخب مصر في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية عام 2022.

طريقة إدارة لعبة رفع الأثقال في مصر

وقال “إيهاب”: إن جميع اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في هذه البطولة، غير متواجدين الآن لظروف مختلفة، وهو ما يثير التساؤلات عن طريقة التي يدار بها اتحاد رفع الأثقال واللعبة في مصر.

 

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين وهم: أحمد عبد الغني وأحمد عماد وكريم كحلة وأحمد عاشور وأحمد جابر، بالإضافة لـ3 لاعبات وهن، بسمة عماد ونعمة سعيد وروفيدا فتحي.

وأوضح إيهاب، أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة أصبحوا خارج الحسابات خلال التوقيت الحالي لأسباب مختلفة ما بين اعتزال وإيقاف وسفر.

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