الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي وفد رفع الأثقال بالبارالمبية الدولية

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي وفد رفع الأثقال في البارالمبية الدولية

 التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد لجنة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، والذي يتواجد بالقاهرة لمتابعة آخر استعدادات تنظيم مصر لبطولة العالم والتي تستضيفها خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025 بمشاركة أكثر من ألف مشارك من 90 دولة.

وأوضح وزير الرياضة أنه منذ عام 2019 تم وضع استراتيجية للرياضة المصرية خاصة بالبطولات العالمية والقارية، وهي أن تكون مصر واجهه لاستضافة كبرى البطولات العالمية، وذلك لما أصبحت مصر تملكه من منشآت رياضية وبنية تحتية قوية.

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

 وأضاف أشرف صبحي أن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف مصر  هذه البطولة الكبري  وأيضًا داخل  القارة الأفريقية، والتي تعد الأكبر في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، والذي يدل على الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة البارالمبية الدولية لمصر لما تملكه من منشآت رياضية تم إنشائها أو تم تطويرها لتضاهي المنشآت الرياضية العالمية في كبرى دول العالم والتي أهلت مصر لتنظيم واستضافة كبرى البطولات والفاعليات الرياضية الدولية.

 حضر اللقاء الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام ادارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

 

الشباب والرياضة تعلن نتائج اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

 من ناحية أخرى، انطلقت منافسات الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة زهرة العاصمة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة رياضية متميزة وتعزيز النشاط البدني والتفاعل بين موظفي الوزارات المختلفة.

 

نتائج اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات

وشهد اليوم الأول مواجهات قوية بين الفرق المشاركة حيث جاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

وزارة السياحة × وزارة الكهرباء 0-1

وزارة التربية والتعليم × وزارة الآثار 3-0

وزارة النقل × وزارة الإسكان 2-0

الرقابة الإدارية × التأمينات الاجتماعية 0-1

وزارة التنظيم والإدارة 2 × التأمينات الاجتماعية 2 0-1

وزارة الاستثمار × الإدارات التعليمية 2-3

وزارة الاتصالات × وزارة الإسكان 1-0

وزارة التنظيم والإدارة × وزارة المالية 1-2

الرقابة ACA × وزارة الشباب والرياضة 0-2

وزارة الأوقاف × وزارة العدل 1-1

وزارة المالية 2 × FC LTRA 2-3

 اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم
 اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية بين موظفي الوزارات المختلفة إضافة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة كما أشاد المشاركون بحسن التنظيم والأجواء التنافسية الممتعة التي تميزت بها المباريات.

 اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم
 اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات البطولة خلال الأيام المقبلة وسط توقعات بمواجهات أكثر إثارة في ظل حرص الفرق على تحقيق نتائج إيجابية والتقدم في المنافسات.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اللجنة البارالمبية الدولية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

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