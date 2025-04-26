صحة الدقهلية تبحث سبل رفع كفاءة الأطقم الطبية

عقدت إدارة العلاج الطبيعى بصحة الدقهلية اجتماعها الشهرى برؤساء الأقسام ومشرفى العلاج الطبيعى بالإدارات الصحية والمستشفيات لمناقشة أساليب رفع الكفاءة الفنية وتطوير شيتات استقبال المرضى وخطط المتابعة.

العلاج الطبيعى تبحث أساليب رفع الكفاءة الفنية وزيادة المترددين

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بالمتابعة الدورية لآليات العمل بمختلف إدارات صحة الدقهلية بما يعود بالنفع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومدير إدارة العلاج الطبيعى وأعضاء الإشراف بالإدارة.

تفعيل آلية العرض والتحويل بين الأقسام الداخلية

وأوضحت الدكتورة سارة مكاوى مدير إدارة العلاج الطبيعى أن الاجتماع تناول تفعيل آلية العرض والتحويل بين الأقسام الداخلية والعنايات بالمستشفى وقسم العلاج الطبيعى وطريقة الرد الأمثل على العروض والمرور اليومى المشترك بين أخصائى العلاج الطبيعى ومسئولى العنايات والحضانات والاقسام الداخلى.

تفعيل أهداف اللجنة العلمية بكل قسم سواء بالمستشفى أو بالوحدة

وأضافت مكاوى أنه فى إطار رفع رفع كفاءة الأطقم الطبية فقد بحث المجتمعون تفعيل أهداف اللجنة العلمية بكل قسم سواء بالمستشفى أو بالوحدة ويكون المسئول عنها أحد الحاصلين على درجة (الماجستير أو الدكتوراه فى التخصص)وذلك عن طريق وضع خطة تدريب واضحة شهريا يتم فيها تحديد المحتوى التدريبى والفئة المستهدفة.

نموذج استقصائى فى صورة (SWOT analysis) لدراسة أوجه الضعف والقوة

كما تضمن عمل نموذج استقصائى فى صورة (SWOT analysis) لدراسة أوجه الضعف والقوة بالقسم وكيفية الإستفادة منها فى رفع مؤشرات الأداء بالقسم وزيادة التردد وومحاولة تقديم خدمة طبية متميزة ,وتحديد أربعة مستشفيات شهريا لتطبيق الدراسة.

تنظيم دورة تدريبة تحت إشراف الادارة الصحية للمكلفين الجدد على أعمال مكافحة العدوى

وانتهي المجتمعون إلى تنظيم دورة تدريبة تحت إشراف الادارة الصحية للمكلفين الجدد على أعمال مكافحة العدوى والجودة والتسجيل الطبى وأعمال قسم العلاج الطبيعى والتدريب على بروتكول التعاون بين ادارتى الغسيل الكلوى والعلاج الطبيعى بالوحدات التى تحتوى على وحدات تقدم خدمة الغسيل الكلوى.

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