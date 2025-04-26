السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تبحث سبل رفع كفاءة الأطقم الطبية

اجتماع صحة الدقهلية،
اجتماع صحة الدقهلية، فيتو

عقدت إدارة العلاج الطبيعى بصحة الدقهلية اجتماعها الشهرى برؤساء الأقسام ومشرفى العلاج الطبيعى بالإدارات الصحية والمستشفيات لمناقشة أساليب رفع الكفاءة الفنية وتطوير شيتات استقبال المرضى وخطط المتابعة.

العلاج الطبيعى تبحث أساليب رفع الكفاءة الفنية وزيادة المترددين

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بالمتابعة الدورية لآليات العمل بمختلف إدارات صحة الدقهلية بما يعود بالنفع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومدير إدارة العلاج الطبيعى وأعضاء الإشراف بالإدارة.

تفعيل آلية العرض والتحويل بين الأقسام الداخلية

وأوضحت الدكتورة سارة مكاوى مدير إدارة العلاج الطبيعى أن الاجتماع تناول تفعيل آلية العرض والتحويل بين الأقسام الداخلية والعنايات بالمستشفى وقسم العلاج الطبيعى وطريقة الرد الأمثل على العروض والمرور اليومى المشترك بين أخصائى العلاج الطبيعى ومسئولى العنايات والحضانات والاقسام الداخلى.

تفعيل أهداف اللجنة العلمية بكل قسم سواء بالمستشفى أو بالوحدة

وأضافت مكاوى أنه فى إطار رفع رفع كفاءة الأطقم الطبية فقد بحث المجتمعون تفعيل أهداف اللجنة العلمية بكل قسم سواء بالمستشفى أو بالوحدة ويكون المسئول عنها أحد الحاصلين على درجة (الماجستير أو الدكتوراه فى التخصص)وذلك عن طريق وضع خطة تدريب واضحة شهريا يتم فيها تحديد المحتوى التدريبى والفئة المستهدفة.

 

نموذج استقصائى فى صورة (SWOT analysis) لدراسة أوجه الضعف والقوة

 

كما تضمن عمل نموذج استقصائى فى صورة (SWOT analysis) لدراسة أوجه الضعف والقوة بالقسم وكيفية الإستفادة منها فى رفع مؤشرات الأداء بالقسم وزيادة التردد وومحاولة تقديم خدمة طبية متميزة ,وتحديد أربعة مستشفيات شهريا لتطبيق الدراسة.

الاحتلال ينفذ غارة جوية علي مدينة خان يونس

افتتاح معرض "مرايا الروح" لـ سامى أبو العزم بجاليرى المشهد، الثلاثاء

تنظيم  دورة تدريبة تحت إشراف الادارة الصحية للمكلفين الجدد على أعمال مكافحة العدوى 

وانتهي المجتمعون إلى تنظيم دورة تدريبة تحت إشراف الادارة الصحية للمكلفين الجدد على أعمال مكافحة العدوى والجودة والتسجيل الطبى وأعمال قسم العلاج الطبيعى والتدريب على بروتكول التعاون بين ادارتى الغسيل الكلوى والعلاج الطبيعى بالوحدات التى تحتوى على وحدات تقدم خدمة الغسيل الكلوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح معرض الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى العلاج الطبيعي المتابعة الدورية اللجنة العلمية صحة الدقهلية قسم العلاج الطبيعي مكافحة العدوى

مواد متعلقة

هيئة الكتاب تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب الـ29

الأمن يكشف حقيقة احتجاز سيدة ووالدتها داخل سيارة ببورسعيد

الدوري الإنجليزي، إبسويتش يخسر من نيوكاسل بثلاثية نظيفة ويهبط رسميا

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص
ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

5 ساعات من الرعب، حريق يلتهم مصنع ورق بأكتوبر والخسائر بملايين الجنيهات (فيديو وصور)

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

حدث تاريخي للفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية