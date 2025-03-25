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صحة الدقهلية: مستشفى أجا المركزى يستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام

استسلام جهاز اشعه،
استسلام جهاز اشعه، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، استقبال مستشفى أجا المركزى أول جهاز أشعة ماموجرام، وذلك في إطار تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.


وأكد مدكور، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وزيادة جاهزيتها، مشيرًا إلى أنه جارٍ معاينة مستشفيات شربين والمنزلة لتزويدها بأجهزة مماثلة، لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن الأورام.
 

 

الجهاز يستخدم للفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدي

وأوضح الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة، أن الجهاز يستخدم للفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدي، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للتشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مشددًا على أنه آمن وفعال ويمكن لأي سيدة إجراء الفحص بسهولة.
وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة عن وصول 4 أجهزة (CPAP) بمستشفيات المنزلة وميت سلسيل ونبروه.
 

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