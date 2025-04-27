حي المنتزة بالاسكندرية يعيد تركيب حديد بديل عن المسروق من كوبري العوائد (صور)

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتعرض كوبري الزوايدة على محور المحمودية بالإسكندرية، لفقد بعض الأجزاء الحديدية، مما شكل خطرًا على سلامة المواطنين.

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول على الفور الأجهزة التنفيذية بالحي باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد تم تأمين الكوبري بالكامل من خلال تنفيذ أعمال لحام وتركيب حديد بديل، حفاظًا على سلامة المارة ومنعًا لأي مخاطر محتملة.

وأكدت رئيس الحي على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع المتابعة المستمرة لكافة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للحي، بما يحقق الصالح العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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