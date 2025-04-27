الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حي المنتزة بالاسكندرية يعيد تركيب حديد بديل عن المسروق من كوبري العوائد (صور)

تركيب حديد بديل عن
تركيب حديد بديل عن المسروق من كوبري العوائد

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتعرض كوبري الزوايدة على محور المحمودية  بالإسكندرية، لفقد بعض الأجزاء الحديدية، مما شكل خطرًا على سلامة المواطنين.

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

رئيس كهرباء شمال القاهرة: نقل 43 مهندسا للعمل بشبكات العاصمة الإدارية

 كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول على الفور الأجهزة التنفيذية بالحي باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 وقد تم تأمين الكوبري بالكامل من خلال تنفيذ أعمال لحام وتركيب حديد بديل، حفاظًا على سلامة المارة ومنعًا لأي مخاطر محتملة.

 وأكدت رئيس الحي على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع المتابعة المستمرة لكافة الشكاوى والملاحظات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للحي، بما يحقق الصالح العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزوايدة المهندسه سحر شعبان كوبري الزوايدة محور المحمودية

مواد متعلقة

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في شربين بالدقهلية

إيهود باراك: نتنياهو يخدع ترامب

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

ads

الأكثر قراءة

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية