البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلو مقعد الراحل سعداوي راغب ضيف الله، بعد تلقي خطابا من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

وأخطر مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو مقعد النائب الراحل.

ووقف النواب دقيقة حدادا، ترحما على النائب الراحل سعداوي، راغب ضيف الله.

وكشفت القائمة الوطنية من أجل مصر، الفائزة في انتخابات مجلس النواب الحالي، عن بديل نائب الإسكندرية الراحل سعداوي راغب ضيف الله، والذي وافته المنية قبل أيام.

سامي عزوز راغب ضيف الله بديل الراحل سعداوي راغب في مجلس النواب

ومن المقرر أن يحل سامي عزوز راغب ضيف الله، نجل شقيق النائب الراحل في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.

تفاصيل تصعيد البديل الاحتياطي في القائمة

ويأتي ذلك تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس النواب في هذا الشأن، أنه في حالة خلو مقعد النائب المنتخب على المقاعد الفردية يتم إجراء انتخابات تكميلية، وفي حال الانتخاب عن طريق القائمة يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة.

ضوابط شغل المقعد الشاغر في مجلس النواب

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وتشير التوقعات إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سوف تعلن اختيار الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر، بديلا للنائب الراحل، لاسيما وأنه يتبقى في عمر مجلس النواب أكثر من 6 أشهر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل من مسجد راغب بمسقط رأسه بمنطقة مرغم فى الإسكندرية، والنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله، كان عضوا بلجنة الشئون الإفريقية، وهو شقيق النائب رزق راغب ضيف الله، أمين مستقبل وطن بالإسكندرية.

حصيلة وفيات مجلس النواب

وبوفاة النائب سعداوى راغب، وصل عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 13 حالة، بعد أن غيب الموت مؤخرا، النائبة رقية الهلالي، ومن قبلها في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

كما فقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة على المقعد الفردي بالسويس.

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