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انطلاق بطولة الألعاب القتالية MMA بالإسكندرية (صور)

بطولة الألعاب القتالية
بطولة الألعاب القتالية MMA، فيتو

انطلقت بطولة الألعاب القتالية MMA لأول مرة في المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 80 لاعبًا من مختلف الجنسيات.

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تضمنت البطولة 45 مباراة من بينهم مباراة نسائية في وسط أجواء تنافسية وحماسية كبيرة بين الجمهور والمشجعين والمدربين.

جاء ذلك بحضور أبي عوف مدير إستاد المدينة الشبابية بأبي قير، وكابتن رمضان نعمان مدير منتخب الأولمبياد للألعاب القتالية، وعدد من الصحفيين والإعلامين وصناع المحتوي.

يذكر أن رياضة الفنون القتالية تجمع بين مهارة الدفاع عن النفس وتقنيات ومهارات مختلفة ما بين الملاكمة والمصارعة والجودو والجوجيتسو والكاراتيه والمواي تاي "الملاكمة التايلاندية" وغيرهم.

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بمحافظة الاسكندرية المدينة الشبابية ابو عوف

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