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أخبار مصر

قرار جمهوري بالموافقة على قرض روسي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015.

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور  وبعد موافقة مجلس الوزراء  قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى 19 نوفمبر 2015  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1446 هــ الموافق 23 نوفمبر سنة 2024 ).
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 رجب سنة 1446 هــ الموافق 27 ينايـر سنة 2025 م. بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥.

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