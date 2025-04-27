الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار بندر عباس بإيران

ميناء رجائي، فيتو
ميناء رجائي، فيتو

كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، أمس السبت، نتج عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ بالستية".


وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي، الأحد، لانفجار أكبر ميناء تجاري في إيران.

وأوضح مراسل التلفزيون الرسمي في المكان: "تمت السيطرة على الحريق لكن لم يخمد بعد"، بينما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

 

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شركة أمبري البريطانية ميناء رجائي مدينة بندر عباس إيران الوقود الصلب صواريخ بالستية

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