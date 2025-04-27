موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفا اليوم الأحد أمام نظيره نوتينجهام فورست، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع كريستال بالاس في النهائي، بعد فوزه على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام



تذاع مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD2.



ويأمل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في الوصول للنهائي وحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال، بعد وداع دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، فضلا على عدم الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا في التأهل إلى النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، سعيًا وراء لقبه الثامن.

على الجانب الآخر، يتسلح نوتينجهام بقيادة نونو إسبيريتو سانتو بنتائجه المميزة هذا الموسم بالدوري الانجليزي، علاوة على فوزه علي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الشهر الماضي.





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