الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يحل فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفا اليوم الأحد أمام نظيره نوتينجهام فورست، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام اليوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع كريستال بالاس في النهائي، بعد فوزه على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الآخر.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام


تذاع مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD2.
 

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا في الوصول للنهائي وحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال، بعد وداع دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، فضلا على عدم الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويسعى مان سيتي بقيادة بيب جوارديولا في التأهل إلى النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، سعيًا وراء لقبه الثامن.

على الجانب الآخر، يتسلح نوتينجهام بقيادة نونو إسبيريتو سانتو بنتائجه المميزة هذا الموسم بالدوري الانجليزي، علاوة على فوزه علي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الشهر الماضي.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي نوتينجهام فورست مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست مانشستر سيتي و نوتينجهام فورست مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست مباراة مانشستر سيتي و نوتينجهام فورست مان سيتي ضد نوتينجهام فورست كأس الاتحاد الإنجليزي عمر مرموش

مواد متعلقة

أبرزها مانشستر سيتي ضد نوتينجهام وليفربول أمام توتنهام، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كريستال بالاس يضرب أستون فيلا بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

وولفرهامبتون يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

بعد 13 عاما بقميص الثعالب، جيمي فاردي يرحل عن ليستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية