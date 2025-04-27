تامر حسني يتمنى الشفاء لمصابي حادث قصر البارون.. ويؤكد: "الحفلة مش بتاعتي"

كشف مصدر لـ"فيتو" عن تفاصيل جديدة بشأن إلغاء فقرة الفنان تامر حسني الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي الذي أقيم مساء أمس السبت 26 إبريل في قصر البارون، وذلك سقوط استاند إضاءة قبل بدء فقرته.

حادث قصر البارون

وقال المصدر لـ"فيتو": “منظم الحفل استعان بأحد الأشخاص الذين يعملون في الإضاءة وستاندات الإضاءة لم تكن بها أثقال من الأسفل، الأمر الذي تسبّب في سقوط عارضة الإضاءة على الجمهور، وتامر أول ما عرف قال مش هاجي الحفلة طبعا”.

من جانبه تمنى النجم تامر حسني الشفاء للمصابين بسبب سقوط استاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي في قصر البارون.

تامر حسني: "الحفل مش بتاعي"

وقال تامر حسني عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "إن الحفل ليس حفله، بل هو مجرد فقرة، وكتب: "بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعوًّا للغناء ضمن أحد فقرات المؤتمر، يعني ما اسمهاش حفلة تامر حسني، اسمه مؤتمر طبي، ولأنه مؤتمر طبي فأكيد لا تنظيمي ولا مسرحي"، نافيًا بذلك ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مسؤوليته التنظيمية أو ارتباطه الكامل بالفعالية.

اختتم تامر حسني: “وأصلا مكنتش غنيت، وكان فاضل على غنائي ساعتين، والأهم إني بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يحفظ الجميع”.

يشار إلى أنه وقع حادث في قصر البارون قبل دقائق من بدء حفل النجم تامر حسني هناك تسبب في إلغائه، بسبب إصابة عدد من الحاضرين بعد سقوط ستاند الإضاءة.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط ستاند إنارة على الجمهور خلال حفل خاص في قصر البارون، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث الذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس وبعض المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، بينما تلقى عدد آخر الإسعافات الأولية بموقع الحدث.. ولم تُسجّل أي حالات وفاة، واستمرت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وبسبب الحادث، تم إلغاء الحفل حفاظا على سلامة الجمهور، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى موقع الحدث لنقل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة.

وكان تامر حسني قد أحيا مؤخرا عددا من الحفلات الناجحة في دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

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