تموين المنيرة تضرب أوكار السوق السوداء وتضبط كمية من الدقيق المدعم

نفذت إدارة تموين المنيرة بالجيزة حملة رقابية موسعة بناءً على تعليمات مدير مديرية التموين بالجيزة، وبالاشتراك مع حملة من حي إمبابة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم وتحرير محاضر لمخالفات متنوعة.



وتمكنت الحملة من ضبط 38 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5% قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة في مطحن الوحدة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد قرار النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح لأنشطة تجارية مختلفة لعدم التزامها بالإعلان عن الأسعار، وهو ما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وحق المواطنين في معرفة الأسعار قبل الشراء.



وفي سياق متصل بحماية الصحة العامة، حررت الحملة 3 محاضر جنح أخرى لأنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، مما يعرض سلامة المستهلكين للخطر ويخالف الاشتراطات الصحية.



وتؤكد إدارة تموين المنيرة استمرار هذه الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية المختلفة لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وحماية حقوق المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتهيب الإدارة بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بصحة وسلامة المواطنين.



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