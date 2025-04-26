الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 40 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

ضبط الدقيق
ضبط الدقيق

 تمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة من توجيه ضربة موجعة لتجار السوق السوداء، وذلك بضبط سيارة نقل محملة بـ 40 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة.
 

وقد أسفرت جهود إدارة الرقابة المركزية بالمديرية، بقيادة أحمد أبو زيد وبمعاونة كل من تامر حمدي وأيمن سيد ومحمود غريب، عن رصد وتوقيف السيارة المخالفة في منطقة المنيرة الغربية، وتبين أن الدقيق المدعم كان معبأ داخل أجولة بيضاء مجهولة المصدر، في محاولة واضحة لإخفاء هويته والتحايل على الرقابة.
 

وتأتي هذه العملية النوعية تنفيذًا لتوجيهات السيد البلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، وإشراف مباشر من محي محمد إسماعيل، مدير عام إدارة الرقابة المركزية، وسلطان النجار، رئيس الرقابة المركزية بالمديرية، الذين أكدوا على ضرورة تضييق الخناق على المتلاعبين بالدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
 

وتم التحفظ على السيارة وكامل حمولتها من الدقيق المدعم، وجارٍ حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن المتورطين.
 

وفي هذا السياق، أكدت مديرية التموين بالجيزة في بيان رسمي على عزمها مواصلة جهودها بكل قوة وحزم لمواجهة أي محاولات للاتجار غير المشروع بالدعم والتلاعب بمقدرات الدولة وقوت المواطنين. 

وشددت المديرية على أن أجهزة الرقابة ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين أو محاولة التربح غير المشروع على حساب الدعم الحكومي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة مديرية التموين ضبط دقيق مدعم السوق السوداء المنيرة الغربية تهريب دقيق مكافحة التلاعب بالدعم الرقابة التموينيه السيد البلاسي محي محمد إسماعيل

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتخذ إجراءات رادعة ضد سائق نظافة ألقى مخلفات بشارع البوهي

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

محافظ الجيزة يشن حملة مكثفة على سيارات السرفيس وضبط 347 مخالفة وحجز 12 مركبة

"البيئة" تطلق حملة نظافة كبرى بمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

الدليل الكامل لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش بالجيزة خلال فصل الصيف

اليوم، قطع المياه عن مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
ads

الأكثر قراءة

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

شكرا على دعمك وثقتك، إمام عاشور يودع مارسيل كولر

الأهلي يعلن رسميا إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

المزيد
الجريدة الرسمية