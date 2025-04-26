ضبط 40 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة من توجيه ضربة موجعة لتجار السوق السوداء، وذلك بضبط سيارة نقل محملة بـ 40 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة.



وقد أسفرت جهود إدارة الرقابة المركزية بالمديرية، بقيادة أحمد أبو زيد وبمعاونة كل من تامر حمدي وأيمن سيد ومحمود غريب، عن رصد وتوقيف السيارة المخالفة في منطقة المنيرة الغربية، وتبين أن الدقيق المدعم كان معبأ داخل أجولة بيضاء مجهولة المصدر، في محاولة واضحة لإخفاء هويته والتحايل على الرقابة.



وتأتي هذه العملية النوعية تنفيذًا لتوجيهات السيد البلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، وإشراف مباشر من محي محمد إسماعيل، مدير عام إدارة الرقابة المركزية، وسلطان النجار، رئيس الرقابة المركزية بالمديرية، الذين أكدوا على ضرورة تضييق الخناق على المتلاعبين بالدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.



وتم التحفظ على السيارة وكامل حمولتها من الدقيق المدعم، وجارٍ حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن المتورطين.



وفي هذا السياق، أكدت مديرية التموين بالجيزة في بيان رسمي على عزمها مواصلة جهودها بكل قوة وحزم لمواجهة أي محاولات للاتجار غير المشروع بالدعم والتلاعب بمقدرات الدولة وقوت المواطنين.

وشددت المديرية على أن أجهزة الرقابة ستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين أو محاولة التربح غير المشروع على حساب الدعم الحكومي.



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