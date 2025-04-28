جولات الوزراء!

لعل وزيري الصحة والإسكان هما أكثر وزراء الحكومة زيارات ميدانية لمواقع العمل؛ ورغم ذلك فإن زيارات الأول تكثر للمستشفيات الكبرى أو غير العادية، فلا نجده يزور وحدة صحية في قرية فقيرة أو مستشفى حكومي في منطقة شعبية يكثر فيها الإهمال وتقل العناية بالمرضى، ورغم ذلك فلا تخلو تلك المستشفيات التي يقصدها ذلك الوزير من الآفات ومواطن القصور والسلبيات..

وإذا جأر الناس بالشكوى من سوء الخدمة ردّ عليهم الوزير بقوله "ألا تشكرون الدولة" التي وفرّت لكم تلك الخدمات والأجهزة، وكأنها هبة أو منَّة من الحكومة وليست حقًا دستوريًا للمواطن دافع الضرائب!



أما وزير الإسكان فقلما تجده يقوم بجولات ميدانية في مدن مثل الشروق أو بدر أو العبور رغم أنه تولى رئاسة أجهزة مدن عديدة، ومنها صعد لتولى وزارة الإسكان، لكنه بات يبدي اهتمامًا أكبر بالمشروعات والمدن الفارهة كالعاصمة الإدارية أوالعلمين الجديدة وغيرهما..

ولو كلَّف الوزير نفسه عناء متابعة الأداء في أجهزة المدن الجديدة كالشروق مثلًا أو بدر لوجد أن ملفات الزراعة والنظافة ليس في أحسن حال؛ إذ يجري التركيز على تنظيف الشوارع ورعاية الحدائق الرئيسية، أما ما عداها فلا تجد إلا الإهمال..

ورغم أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات على زراعة الحدائق لكن يد الإهمال اغتالت الخضرة، والتهم العطش الزرع والنجيل حتى أصابه الجفاف وزحف البوار والتصحر على الحدائق العامة مرة أخرى.. أما الحفر وصناديق القمامة في الشوارع الفرعية فحدث ولا حرج؛ فالصناديق تُترك حتى تمتلئ وتفيض ولا يتم تفريغها باليومين حتى تتناثر في الطرق الجانبية!



ورغم حديث الحكومة عن ترشيد النفقات والإهدار لكن أعمدة الشوارع تُترَك أحيانًا مضاءة في عز النهار، بمصابيح غير موفرة للطاقة.. ولا أدري لماذا لم يتم استبدالها بكشافات الليد، أو خلايا الطاقة الشمسية النظيفة اتساقًا مع مبادرة التحول الأخضر التي تتبناها الدولة؟!

فماذا يمنع رئيس الجهاز أن يقوم بجولة على الشوارع المحيطة بموقف الشروق الرئيسي، والتي تملؤها الحفر رغم كثرة استخدامها.. وماذا يمنع الوزير القيام بجولات مفاجئة ليقف بنفسه على مستوى أداء مرءوسيه من رؤساء المدن الجديدة هنا وهناك.. ليكافئ المجتهدين منهم ويعاقب المقصرين؟!



ورغم معرفتي بوزير الإسكان الذي تولى يومًا رئاسة جهاز الشروق، وكان نموذجًا جيدًا في المتابعة الميدانية وحل المشكلات على الطبيعة والنزول للناس في الشوارع، لكنه حين تولى الوزارة ذهب جل اهتمامه لمشاكل المطورين والمستثمرين والمشروعات الضخمة ولم تحظى متابعة المدن الجديدة بأولوية متقدمة على أجندة زياراته واهتماماته..

وهو ما نرجو أن يتداركه حتى يشعر المواطن بوجود الحكومة في حياته واهتمامها بمشكلاته وطموحاته.. فهل تأتي الحكومات إلا لخدمة المواطن؟!

يا كل وزير أنزل بنفسك الي الناس لتسمع رؤاهم وشكاواهم فالجلوس علي المكتب لا يحل المشاكل.

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