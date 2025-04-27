خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف- محمد- البينة 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق



37: 8 (ص)تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة المعارج 15ق



27: 9 (ص)تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر 15 ق



54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة فصلت 30ق



29: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الجن 15ق



58: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسرمن سورة العنكبوت 30ق



08: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسرمن سورتى الانفال/ التوبة 27ق



14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة السجدة 15ق



15:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتى الرحمن 30ق



الختمة المجودة

16:34 تقدمه التلاوة د/محمد عبدالله دراز 5ق

15:40 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة المائدة 28ق



18:45( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد بدر حسين وما تيسرمن سور الحجر/ التحريم/ الانفطار 45ق



19:35( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسرمن سورة المؤمنون 15ق



20:58( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسرمن سورة الأنبياء 15ق



21:50( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسرمن سورة التكوير 10ق





17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة لقمان 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الحج 44ق



01:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد سليمان السعدنى ماتيسرمن سورتى هود/ يوسف

02:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على حجاج السويسى ماتيسرمن سورة النجم 15ق

03:20 (قبل الفجر) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى محمد/ الفتح 30ق

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