خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحقاف- محمد- البينة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق
37: 8 (ص)تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة المعارج 15ق
27: 9 (ص)تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الزمر 15 ق
54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة فصلت 30ق
29: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الجن 15ق
58: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسرمن سورة العنكبوت 30ق
08: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسرمن سورتى الانفال/ التوبة 27ق
14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة السجدة 15ق
15:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتى الرحمن 30ق
الختمة المجودة
16:34 تقدمه التلاوة د/محمد عبدالله دراز 5ق
15:40 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة المائدة 28ق
18:45( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمد بدر حسين وما تيسرمن سور الحجر/ التحريم/ الانفطار 45ق
19:35( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسرمن سورة المؤمنون 15ق
20:58( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسرمن سورة الأنبياء 15ق
21:50( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسرمن سورة التكوير 10ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة لقمان 45ق
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الحج 44ق
01:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد سليمان السعدنى ماتيسرمن سورتى هود/ يوسف
02:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على حجاج السويسى ماتيسرمن سورة النجم 15ق
03:20 (قبل الفجر) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى محمد/ الفتح 30ق
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