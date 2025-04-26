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محافظ الجيزة يتخذ إجراءات رادعة ضد سائق نظافة ألقى مخلفات بشارع البوهي

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 في استجابة فورية ورادعة لما تم تداوله من مقطع فيديو يوثق قيام سائق تابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بإلقاء حمولة من المخلفات في الطريق العام بشارع البوهي بمنطقة إمبابة، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا حاسمًا بإيقاف السائق المتورط عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

يأتي هذا القرار الحازم في إطار حرص محافظة الجيزة على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، والتأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.
 

ولم يقتصر الأمر على محاسبة السائق المخالف، بل شمل أيضًا إجراء تغييرات واسعة في صفوف مسؤولي النظافة بقطاع إمبابة، حيث تم إعفاء رئيس قطاع النظافة بإمبابة، ومدير نظافة إمبابة، ومدير الرصد، ومشرفي الرصد، ومدير الجراج، ومدير الحركة بالجراج، ومدير أمن الجراج من مناصبهم. وأرجعت المحافظة هذه التغييرات إلى التقصير في أعمال المراقبة والإشراف على حالة النظافة وحركة سير مركبات النظافة في المنطقة.
 

وفي تصريحات له، أكد محافظ الجيزة على أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا في مواجهة أي مخالفات أو حالات تقصير إداري تتعلق بمنظومة النظافة. وشدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تكثيف الرقابة الصارمة على عمليات جمع ونقل المخلفات من مختلف الأحياء والقطاعات، والتأكد من إيداعها في محطات المناولة والمقالب العمومية المخصصة، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة في شوارع المحافظة.
 

من جانبه، أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أنه فور رصد مقطع الفيديو المتداول، تم على الفور تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط شارع البوهي للتحقق من الواقعة وتحديد هوية السائق المخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه. 

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