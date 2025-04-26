وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

شهد نادي حدائق الأهرام اليوم افتتاحًا لعدد من المنشآت الرياضية الحديثة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وقد استقبلهما المهندس محمد نافع رئيس مجلس إدارة النادي، وسط حضور لافت من الشخصيات العامة والإعلام وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



شملت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ افتتاح ملعبين جديدين يمثلان إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالنادي، بالإضافة إلى حمام سباحة عصري وجيم مجهز بأحدث التقنيات، كما اطلعا على سير أعمال رفع الكفاءة الجارية لحمام سباحة آخر، ومنطقة ألعاب الأطفال التي تمثل متنفسًا ترفيهيًا آمنًا لأبناء المنطقة.



وخلال مراسم الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن نادي حدائق الأهرام يمثل صرحًا رياضيًا هامًا يخدم قطاعًا كبيرًا من الشباب وأهالي الجيزة، مؤكدًا دوره الفاعل في دعم خطة الوزارة الطموحة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين.



وصرح وزير الشباب والرياضة قائلًا: "نشهد اليوم ميلاد صرح رياضي جديد يخدم شباب منطقة حدائق الأهرام وأهالي محافظة الجيزة بأكملها، هذا الافتتاح هو جزء أصيل من جهودنا المستمرة لترسيخ ثقافة الرياضة وجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة كل مواطن مصري."



من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه الأندية ومراكز الشباب في صقل مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية، بالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية والاجتماعية النبيلة في نفوسهم.

وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وإقامة معارض متنوعة تهدف إلى دعم المنتجات الحرفية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.



وأكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة الكامل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية، والتوسع في آليات التسويق المحلي لمنتجاتها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



جدير بالذكر أن نادي حدائق الأهرام يعد من الأندية الاجتماعية الحديثة والمتميزة في محافظة الجيزة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية والصالات المغلقة المجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي وتنمية مهارات أعضائه.

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