عفروتو إنبي هدافا لدوري الجمهورية للناشئين بـ 36 هدفا

حرص قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي إنبي على الاحتفال بتتويج فريق مواليد 2010 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين هذا الموسم، وتتويج محمد جبريل عفروتو مهاجم الفريق البترولي بلقب هداف مسابقة بطولة الجمهورية بعد تسجيله 36 هدفا.

ونجح عفروتو هداف إنبي مواليد 2010 وهداف منتخب القاهرة في بطولة طوكيو الدولية العام الماضي في زيارة شباك جميع أندية دوري الجمهورية المشاركة لتلك المواليد هذا الموسم.

وكان الفريق البترولي تج رسميًا بلقب دوري الجمهورية للناشئين قبل ثلاثة أسابيع من نهاية المسابقة، بعد حسمه الصدارة مبكرًا بفارق النقاط، حيث أنهى البطولة متصدرًا بفارق 12 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق زد.

وقام قطاع الناشئين بنادي إنبي ببادرة طيبة من أجل تحفيز اللاعب بإهدائه الحذاء الذهبي كهداف لبطولة دوري الجمهورية للناشئين 2010.

ويقود قطاع الناشئين بنادي إنبي عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، أحمد سمير بيبو نائب رئيس القطاع والمدير الفني لقطاع البراعم .

جهاز إنبي 2010

ويقود الفريق البترولي 2010 جهاز فنى مكون من:

سامى ندا المدير الفنى لقطاع الناشئين

وليد رمضان المدير الإداري لقطاع الناشئين

علاء جمال مدير فني

طارق ضيف مدرب عام

احمد توفيق مدرب

سامح ذكي مدرب حراس

يوسف الكيلاني اداري

د.اسلام حمدى طبيب

محمود حسنى مدلك

سامي صابر تجهيزات ملاعب

محمد فاروق تجهيزات ملاعب

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