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عفروتو يقود إنبي 2010 لاكتساح سموحة بخماسية

عفروتو يقود إنبي
عفروتو يقود إنبي 2010 لاكتساح سموحة بخماسية

واصل فريق إنبي مواليد 2010  تصدر جدول ترتيب دوري الجمهورية للناشئين بعد فوزه على سموحة في عقر داره بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب نادي سموحة بالأسكندرية.

أحرز أهداف إنبي محمد عفروتو هدفين، وهدف لكل من محمد عادل والحضري عصام وحسام حسن.

جدير بالذكر أن محمد جبريل الشهير بـ عفروتو قناص إنبي وهداف منتخب القاهرة في دورة طوكيو الدولية الماضية يواصل التألق  في دوري الجمهورية الجمهورية للناشئين 2010 هذا الموسم  بعدما أحرز هدفين في شباك نادي سموحة بالإسكندرية، ليرفع رصيده إلى 26 هدفًا في 28 جولة، بجانب 12 تمريرة حاسمة.

ويتربع “عفروتو” على عرش هدافي البطولة مع بقاء 7 مباريات فقط، ،كما يتصدر نادي إنبي دوري الجمهورية بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، نادي زد وبيراميدز.


ويقود قطاع الناشئين بنادي إنبي عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، أحمد سمير بيبو نائب رئيس القطاع والمدير الفني لقطاع البراعم

جهاز إنبي 2010

ويقود فريق إنبي جهاز فنى مكون من: 


سامى ندا المدير الفنى لقطاع الناشئين   
وليد رمضان المدير الإداري لقطاع الناشئين
علاء جمال مدير فني   
احمد توفيق مدرب عام    
سامح ذكي مدرب حراس 
يوسف الكيلاني اداري 
د.اسلام حمدى طبيب 
محمود حسنى مدلك  
سامي صابر تجهيزات ملاعب
محمد فاروق تجهيزات ملاعب

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