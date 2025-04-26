افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ملاعب نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية، بحضور الإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستُهِل الافتتاح بمباراة ودية لرياضة البادل تنس، شارك فيها الدكتور أشرف صبحي والمهندس عادل النجار والإعلامي محمد شبانة، في أجواء احتفالية بمناسبة إعادة إنشاء ملاعب النادي وفق أحدث التصميمات العصرية.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته، أن تطوير نادي الصحفيين النهري يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم وتحديث المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأشاد الوزير بجهود مجلس إدارة النادي وحرصه على تنفيذ مشروع التطوير وفق أعلى المعايير الهندسية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

من جانبه، أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن سعادته بمستوى التطوير الذي شهده نادي الصحفيين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الرياضية والترفيهية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أشرف صبحي، والمهندس عادل النجار، والإعلامي محمد شبانة، بجولة تفقدية داخل النادي شملت ملعب كرة القدم الجديد، والقاعة الشتوية، وغرفة الاجتماعات، والمنطقة الزجاجية التي تضم أنشطة متنوعة تشمل البلياردو وتنس الطاولة والجيمانيزيوم والبلاي ستيشن، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية.



أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب والمنشآت الرياضية الجديدة داخل نادي حدائق الأهرام، بحضور المهندس محمد نافع رئيس مجلس إدارة النادي.

تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، ملعبين تم افتتاحهما حديثًا في نادي حدائق الأهرام، وحمام سباحة وجيم، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة حمام سباحة آخر، ومنطقة ألعاب للأطفال.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن نادي حدائق الأهرام يمثل إضافة قوية للرياضة المجتمعية، وداعمًا مهمًا لخطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

وقال وزير الشباب والرياضة: "اليوم افتتاح صرح رياضي جديد يخدم شباب منطقة حدائق الأهرام وأهالي الجيزة، وده جزء من شغلنا حتى الرياضة تكون أسلوب حياة لكل المصريين".

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام، فيتو

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية الأندية ومراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشباب في تطوير مراكز الشباب وإقامة معارض لدعم المنتجات الحرفية وتوفير فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تسخير الإمكانيات ودعم الحرف التراثية والتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة.

يُذكر أن نادي حدائق الأهرام يُعد من الأندية الاجتماعية الحديثة بالجيزة، ويضم ملاعب رياضية متنوعة وصالات مغلقة، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية المهارات.

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