الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة في حدائق الأهرام لتحسين المظهر الحضاري

حملات النظافة
حملات النظافة

 تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حملات النظافة المكثفة التي أطلقتها هيئة النظافة والتجميل بمناطق حدائق الأهرام، استجابةً لشكاوى المواطنين المتعلقة بتجمعات المخلفات.

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت عدة مواقع رئيسية، منها: القطعة رقم ٣٧ ح، شارع الخزان، شارع الضغط العالي، أمام القطعة رقم ٩٥ ك، منطقة تحت الضغط، والقطعة رقم ١١٨ ص، حيث تم رفع جميع المخلفات والرتش من هذه المناطق، كما تم التأكد من مستوى النظافة في عدد من القطاعات الأخرى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات البيئية.

 

استمرار حملات النظافة بشكل دوري 

وشدد المحافظ على أهمية استمرار حملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بحدائق الأهرام، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تحسين البيئة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الجيزة تكثّف جهودها لتحسين منظومة النظافة في مختلف المناطق، من خلال حملات مستمرة لإزالة المخلفات، ورفع كفاءة الشوارع، وتجميل الميادين، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

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