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رياضة

الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون يخطف فوزا قاتلا أمام فولهام بهدفين مقابل هدف

فريق فولهام، فيتو
فريق فولهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ساوثهامبتون أمام فولهام بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت ماري، ضمن مواجهات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقدم ساوثهامبتون بهدف أول في الدقيقة 14 عن طريق جاك ستيفانز، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 73 عن طريق إميل سميث رو، ثم خطف ريان سيسينيون هدف الفوز القاتل لفولهام في الدقيقة 90. 

فريق ساوثهامبتون، فيتو
فريق ساوثهامبتون، فيتو

تشكيل ساوثهامبتون أمام فولهام

دخل فريق ساوثهامبتون مباراته أمام فولهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: جاك ستيفنس – يان بيدناريك – تايلور هاروود

الوسط: ريان مانينغ – كايل ووكر بيترز – شيموانيا أوجوشوكو – فلين داونز

الهجوم: ماتيوس فيرنانديز – كمال دين سوليمانا – روس ستيوارت

وكانت أبرز غيابات ساوثهامبتون في مباراة اليوم كل من: ريان فريزر، تشارلي تايلور، ألبرت غرونبيك

تشكيل فولهام أمام ساوثهامبتون

فيما دخل فريق فولهام مباراته أمام ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: بيرنارد لينو

الدفاع: ريان سيسنيون – كالفين أوغيلومبا – يواكيم أندرسن – كيني تيتي

الوسط: أندرياس بيريرا – ساندير بيرج

الهجوم: أليكس إيوبي – هاري ويلسون – ويليان

رأس الحربة: راؤول خيمينيز

وجاء أبرز الغيابات في فريق ساوثهامبتون لتضم كل من: رودريغو مونيز، ريس نيلسون.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 11 نقطة في المركز الأخير

فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 51 نقطة في المركز الثامن 

 

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